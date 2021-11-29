У Борисполі п’яний водій Peugeot протаранив автомобіль патрульних (фото)

Двоє патрульних поліцейських отримали незначні тілесні ушкодження

28 листопада в місті Бориспіль сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

37-річний киянин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення із службовим автомобілем марки Peugeot під керуванням 39-річного офіцера патрульної поліції.

Внаслідок автопригоди двоє патрульних поліцейських отримали незначні тілесні ушкодження, їх було доставлено до Бориспільської лікарні.

Водій автомобіля Volkswagen Passat не постраждав. Поліцейські встановили, що водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його автомобіль був вилучений та поміщений на майданчик тимчасового тримання.

На місці працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП та керівництво Батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль.

На водія автомобіля Volkswagen Passat складено адміністративний протокол згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки).

Протоколи в подальшому буде направлено до Бориспільського міськрайонного суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Як повідомлялося, 29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.