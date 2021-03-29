На Одещині судитимуть посадовця колонії за отримання хабара

За цей злочин Законом передбачено до 10 років з конфіскацією майна

Посадовець установи вимагав та одержав від засудженого, через його родичів, 1200 доларів США

Заступника начальника однієї з пенітенціарних установ Одеської області підозрюють у вимаганні та одержанні 1200 дол США неправомірної вигоди.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт, повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, посадовець установи вимагав та одержав від засудженого, через його родичів, 1200 доларів США хабара за підготовку клопотання щодо його умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання та скерування до суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві.

За цей злочин Законом передбачено до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині слідчі Державного бюро розслідувань, за сприяння ДВБ Нацполіції, 26 березня затримали адвоката, який підбурював обвинуваченого до надання неправомірної вигоди у сумі 15 000 доларів США судді Вінницького міського суду.