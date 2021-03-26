На Вінниччині силовики затримали адвоката, який «організовував» пом’якшення вироку за 15 тис. доларів

26 березня адвоката затримано під час одержання частини коштів

Встановлюється причетність інших працівників поліції до вказаного злочину

На Вінниччині слідчі Державного бюро розслідувань, за сприяння ДВБ Нацполіції, 26 березня затримали адвоката, який підбурював обвинуваченого до надання неправомірної вигоди у сумі 15 000 доларів США судді Вінницького міського суду.

Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що адвокат у змові із працівником поліції за гроші обіцяли обвинуваченому у збуті наркотиків забезпечити пом’якшення вироку суду до покарання, яке не передбачатиме позбавлення волі.

26 березня адвоката затримано під час одержання частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Встановлюється причетність інших працівників поліції до вказаного злочину.

Попередня кваліфікація правопорушення: шахрайство, вчинене у великих розмірах та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ у Вінницькій області.

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