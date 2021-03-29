Стрілянина у Вінниці: на дорозі посварилися водії

Після інциденту водії роз'їхались, жоден з них до поліції не звернувся

Після розміщення інформації про інцидент у соцмережах за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження

У Вінниці на перехресті вулиць Данила Нечая та Молодогвардійської 27 березня посварилися два водії. Про це повідомляє пресслужба відділу комунікації ГУНП в області.

Під час суперечки один із чоловіків зламав дзеркало автівки іншого та вистрілив вгору із пістолета. Після цього водії роз'їхались, жоден з них до поліції не звернувся.

Але після розміщення інформації про інцидент у соцмережах за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (хуліганство).

Як розповів начальника відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, правоохоронці встановили та опитали учасників конфлікту. «Це - вінничани віком 45 та 54 років. Нині вони написали один на одного зустрічні заяви. Поліція з’ясовує усі обставини конфлікту. Триває досудове розслідування.

Тим часом, у селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула. «Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське на Одещині», – йдеться у повідомленні відділу комунікації ГУНП в області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.