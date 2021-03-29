  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Стрілянина у Вінниці: на дорозі посварилися водії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після інциденту водії роз'їхались, жоден з них до поліції не звернувся - Стрілянина у Вінниці: на дорозі посварилися водії
    Після інциденту водії роз'їхались, жоден з них до поліції не звернувся
    фото: з відкритих джерел

    Після розміщення інформації про інцидент у соцмережах за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження

    У Вінниці на перехресті вулиць Данила Нечая та Молодогвардійської 27 березня посварилися два водії. Про це повідомляє пресслужба відділу комунікації ГУНП в області.

    Під час суперечки один із чоловіків зламав дзеркало автівки іншого та вистрілив вгору із пістолета. Після цього водії роз'їхались, жоден з них до поліції не звернувся.

    Але після розміщення інформації про інцидент у соцмережах за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (хуліганство).

    Як розповів начальника відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, правоохоронці встановили та опитали учасників конфлікту. «Це - вінничани віком 45 та 54 років. Нині вони написали один на одного зустрічні заяви. Поліція з’ясовує усі обставини конфлікту. Триває досудове розслідування.

    Тим часом, у селищі Лиманське в Одеській області сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула. «Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в селищі Лиманське на Одещині», – йдеться у повідомленні відділу комунікації ГУНП в області.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.

    Теги: Вінниця водій розслідування поліція вінничани стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies