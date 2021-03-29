На Тузлівських лиманах в Одеській області триває весняна міграція птахів: прилетіли пелікани, одуди та лебеді

Вони сіли на воду на лимані Малий Сасик, поруч з маяком «Шагани»

На Тузлівських лиманах в Одеській області триває весняна міграція птахів. Зокрема туди прилетіли лебеді-шипуни, одуди й червонокнижні кучеряві пелікани, повідомив еколог та керівник відділу досліджень в нацпарку «Тузлівські Лимани» Іван Русєв.

За його словами, наразі в парку перебуває багато перелітних птахів. Серед них і лебеді-шипуни, які зібралися великою зграєю на кордоні «Тузлівської Амазонії», аби здійснити сезонну подорож. Серед них є родинні групи, а є й одинокі птахи. На території національного парку вони сформують нові пари, пояснив еколог.

Окрім лебедів, до Національного природного парку прилетіла також зграя червонокнижних кучерявих пеліканів. Вони сіли на воду на лимані Малий Сасик, поруч з маяком «Шагани», розповів Русєв.

«Кучеряві пелікани в нашому нацпарку – рідкісне явище. Цей вид птахів зникає і занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи»,– зазначив еколог.

Він також додав, що нещодавно «Тузлівські лимани» відвідали одуди, що прилетіли з Африки. За словами дослідника, одуди в Причорномор'ї – це ознака того, що скоро прийде «реальна весна», а тисячі пар цих птахів загніздяться в узліссях і садах.

З прильотом цих птахів до Тузлівської Амазонії з’явилися перші комарі-дергуни. Вони є дуже важливими для водних екосистем нацпарку, додав Іван Русєв.

Нагадаємо, на території біосферного заповідника «Асканія Нова» було виявлено ще 12 мертвих птахів, які внесені до Червоної книги України. Про начальнику відділення поліції №3 (смт Чаплинка) повідомив керівник науково-дослідної установи. Серед загиблих птахів – 9 сірих журавлів та 3 птахи огарь червоний, інформує пресслужба поліції Херсонської області.

Наразі кілька екземплярів птахів готуються для відправки на дослідження. Основною версією слідства є те, що птахи скуштували зерно, яке місцеві фермери протруїли проти польових гризунів.