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    На Одещині вилучено контейнер з нелегальними цигарками на 15 млн грн

    Правоохоронці виявили майже 900 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку
    В Одеській області ліквідовано схему незаконного переміщення тютюнових виробів з країн Близького Сходу транзитом через території України та країн Європи до Великобританії, а також їх незаконного збуту на території нашої держави. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй
    • Вчора, 21:56
    • Розсилка
    Вилучена контрабанда
    Вилучена контрабанда

    Правоохоронці виявили майже 900 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку

    В Одеській області ліквідовано схему незаконного переміщення тютюнових виробів з країн Близького Сходу транзитом через території України та країн Європи до Великобританії, а також їх незаконного збуту на території нашої держави.

    Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.

    «У рамках співпраці, від британських правоохоронних органів було отримано інформацію про те, що до одного з портів Одеською області мав надійти контейнер з партією нелегальних цигарок з ознаками підробок», - йдеться у повідомленні.

    Після прибуття контейнеру правоохоронці провели його обшук.

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    «Виявлено та вилучено 1795 коробів (897 500 пачок) цигарок без марок акцизного податку, з написами на пачках For Duty Free Sale Only. Їх орієнтовна вартість 15 млн гривень», - повідомив Білан.

     На вилучені цигарки накладено арешт. У випадку їх надходження на чорний ринок Великобританії, фактичне ненадходження акцизного податку становило б 4,8 млн. фунтів стерлінгів або у перерахунку майже 170 млн. гривень.

    Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду цигарок.

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