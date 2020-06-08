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    На Одещині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

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    В результаті аварії кермувальник двоколісного транспортного засобу отримав травми, несумісні з життям - На Одещині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
    В результаті аварії кермувальник двоколісного транспортного засобу отримав травми, несумісні з життям

    Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з мотоциклістом

    У неділю на автошляху Одеса-Южне легковий автомобіль Toyota зіштовхнувся з мотоциклом. В результаті аварії кермувальник двоколісного транспортного засобу – 41-річний місцевий мешканець отримав травми, несумісні з життям. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    За попередньою інформацією поліцейських, які працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди, водій легковика, що їхав у напрямку Южного, обганяючи транспортний засіб, який рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з мотоциклістом.

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    Повні обставини події ще встановлюються, також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

    Як повідомлялося, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

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