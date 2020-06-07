На Одеській трасі у авто на великій швидкості розірвалося колесо, водій загинув
Подія сталася неподалік від села Бурдовка Роздільнянського району Одеської області
Постраждала маленька дитина 2017 року народження. Вона разом зі своєю матір’ю її доставили в дитячу лікарню
На Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.
Про це повідомляє Думська.
«Вранці 7 червня на трасі Одеса-Київ сталася серйозна аварія. У автомобіля BMW, який рухався у напрямку до столиці, лопнуло переднє ліве колесо», – йдеться в повідомленні.
За словами керівника пресслужби патрульної поліції Одеси Алли Марченко, водій іномарки їхав на великій швидкості. Через колесо, що лопнуло, він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Подія сталася неподалік від села Бурдовка Роздільнянського району Одеської області.
Фото: dumskaya.net
В результаті ДТП водій – житель Овідіопольського району, 1967 року народження, – загинув на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізовані. Також постраждала маленька дитина 2017 року народження – разом зі своєю матір’ю її доставили в дитячу лікарню.
На місці події працює слідча група. Поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, зазначає ЗМІ.
Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.
Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.