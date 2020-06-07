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    На Одеській трасі у авто на великій швидкості розірвалося колесо, водій загинув

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    <p>Подія сталася неподалік від села Бурдовка Роздільнянського району Одеської області</p> - На Одеській трасі у авто на великій швидкості розірвалося колесо, водій загинув

    Подія сталася неподалік від села Бурдовка Роздільнянського району Одеської області

    Фото: dumskaya.net

    Постраждала маленька дитина 2017 року народження. Вона разом зі своєю матір’ю її доставили в дитячу лікарню

    На Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

    Про це повідомляє Думська.

    «Вранці 7 червня на трасі Одеса-Київ сталася серйозна аварія. У автомобіля BMW, який рухався у напрямку до столиці, лопнуло переднє ліве колесо», – йдеться в повідомленні.

    За словами керівника пресслужби патрульної поліції Одеси Алли Марченко, водій іномарки їхав на великій швидкості. Через колесо, що лопнуло, він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

    Подія сталася неподалік від села Бурдовка Роздільнянського району Одеської області.

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    Фото: dumskaya.net

    В результаті ДТП водій – житель Овідіопольського району, 1967 року народження, – загинув на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізовані. Також постраждала маленька дитина 2017 року народження – разом зі своєю матір’ю її доставили в дитячу лікарню.

    На місці події працює слідча група. Поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, зазначає ЗМІ.

    Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

    ДТП Одеса водій
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