У США машина в'їхала у натовп протестувальників, водій відкрив вогонь



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Водій вийшов з машини і почав стріляти Фото: seattletimes.com

У результаті стрілянини постраждала одна людина. Вона доставлена в лікарню і перебуває в стабільному стані

Автомобіль в'їхав в неділю ввечері за місцевим часом в натовп учасників антирасистської акції протесту в місті Сіетл (штат Вашингтон). Про це повідомляє The Seattle Times.

Водій вийшов з машини і почав стріляти.

За даними видання, у результаті стрілянини постраждала одна людина. Вона доставлена в лікарню і перебуває в стабільному стані.

Водій затриманий.

Поліція розслідує подію.

Нагадаємо, на протести через вбивство афроамериканця в усьому світі вийшли сотні тисяч людей.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.