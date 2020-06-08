Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
Загинула одна людина
В ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків. Одна людина загинула на місці події.
Про це повідомляють «ВартовіЕспресо».
Попередньо відомо, автомобіль Honda Civic, рухаючись в напрямку Брест-Литовського шосе, на високій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу.
Від удару неприщебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік отримав смертельні травми, загинув на місці пригоди.
Також Honda зачепила легковик BMW.
Водії обох автомобілів від допомоги лікарів відмовились.
На місці також працюють рятувальники ДСНС.
Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.
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