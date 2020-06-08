Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП



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В Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП Фото: Вартові еспресо

Загинула одна людина

В ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків. Одна людина загинула на місці події.

Про це повідомляють «ВартовіЕспресо».

Попередньо відомо, автомобіль Honda Civic, рухаючись в напрямку Брест-Литовського шосе, на високій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу.

Від удару неприщебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік отримав смертельні травми, загинув на місці пригоди.

Також Honda зачепила легковик BMW.

Водії обох автомобілів від допомоги лікарів відмовились.

На місці також працюють рятувальники ДСНС.

Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.