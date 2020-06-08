  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП

    • Розсилка
    В Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП - Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    В Києві на проспекті Перемоги сталася смертельна ДТП
    Фото: Вартові еспресо

    Загинула одна людина

    В ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталась смертельна ДТП за участю двох легковиків. Одна людина загинула на місці події.

    Про це повідомляють «ВартовіЕспресо».

    Попередньо відомо, автомобіль Honda Civic, рухаючись в напрямку Брест-Литовського шосе, на високій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу.

    Від удару неприщебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік отримав смертельні травми, загинув на місці пригоди.

    Також Honda зачепила легковик BMW.

    Водії обох автомобілів від допомоги лікарів відмовились.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    Водій вилетів з авто: в Києві сталася смертельна ДТП
    Фото: Вартові еспресо

    На місці також працюють рятувальники ДСНС.

    Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

    ДТП Київ ДСНС водій автомобіль аварія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ