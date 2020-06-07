На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковика
Фото: Нацполіція
Рух на автодорозі «Київ-Чоп» ускладнено, повідомили у поліції
На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.
Про це повідомляє поліція області.
Аварія сталася о 18:25, загиблі — водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Травмувався водій Audi.
«На місці події працюють слідчі, патрульні поліцейські. Рух на автодорозі ускладнено», — додали в поліції.
Фото: Нацполіція
Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.
Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.