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    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих

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    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковика - На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковика
    Фото: Нацполіція

    Рух на автодорозі «Київ-Чоп» ускладнено, повідомили у поліції

    На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

    Про це повідомляє поліція області.

    Аварія сталася о 18:25, загиблі — водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Травмувався водій Audi.

    «На місці події працюють слідчі, патрульні поліцейські. Рух на автодорозі ускладнено», — додали в поліції.

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    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    На Рівненщині зіткнулися вантажівка та три легковики: четверо загиблих
    Фото: Нацполіція

    Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

    ДТП водій аварія Рівненщина
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