Напад на активіста в Одесі кваліфіковано як замах на вбивство



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Фото: Думская Поліція на місці стрілянини

Зараз поранений активіст перебуває у медичному закладі

Поліція встановлює обставини нападу на одеського активіста Олега Михайлика.

Як повідомляє обласна поліція, на місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу на чолі з керівництвом ГУНП.

«Поліцейські проводять заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників. Подію кваліфіковано як замах на вбивство», - йдеться в повідомленні.

Зараз поранений активіст перебуває у медичному закладі.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники активіста заявили, що напад на Михайлика було скоєно з бойової зброї. За їхніми словами, до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов.