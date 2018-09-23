  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напад на активіста в Одесі кваліфіковано як замах на вбивство

    • Розсилка
    Поліція на місці стрілянини - Напад на активіста в Одесі кваліфіковано як замах на вбивство
    Фото: Думская
    Поліція на місці стрілянини

    Зараз поранений активіст перебуває у медичному закладі

    Поліція встановлює обставини нападу на одеського активіста Олега Михайлика.

    Як повідомляє обласна поліція, на місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу на чолі з керівництвом ГУНП.

    «Поліцейські проводять заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників. Подію кваліфіковано як замах на вбивство», - йдеться в повідомленні.

    Зараз поранений активіст перебуває у медичному закладі.

    Нагадаємо, ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

    Соратники активіста заявили, що напад на Михайлика було скоєно з бойової зброї. За їхніми словами, до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов.

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал Одеса вбивство партії напад активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ