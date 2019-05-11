Напад на депутата БПП: суд арештував стрільця, йому загрожує до 7 років



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Народний депутат Олександр Урбанський розповів про інцидент під Одесою

Суд відхилив клопотання адвоката підозрюваного про внесення застави

Овідіопольський райсуд Одеської області розглянув 10 травня подання прокуратури і санкціонував арешт стрільця, що відкрив вогонь з вогнепальної зброї і завдав поранення в ногу народному депутату Олександру Урбанському.

Про це повідомили в прес-службі райсуду.

«Суд задовольнив клопотання слідчого та прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками ч. 4 ст.296 (хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України, і обрав стосовно підсудного Володимира Зінченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб» , - зазначили в прес-службі суду.

Суд відхилив клопотання адвоката підозрюваного про внесення застави.

Свою вину підозрюваний не визнав, а його адвокат заявив про оскарження ухвали суду в апеляційному порядку.

Підсудному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

Як повідомлялося, конфлікт між народним депутатом Урбанським і директором готелю, екс-головою Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимиром Зінченком стався увечері 7 травня під час приватної вечірки у готелі села Санжейка, на південній околиці Одеси. Урбанський отримав поранення в ногу з пневматичного пістолета. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

Урбанський стверджує, що причиною інциденту з його пораненням стали гроші, не варто шукати в цьому політичне підгрунтя.

За його словами, до готелю прибув з друзями, сюди прийшов і Зінченко: «З виду можна було припустити, що нетверезий, що згодом і підтвердила експертиза. Запропонував нашим друзям вийти на розмову. Ми, бачачи, що Зінченко чимось «напружений», пішли слідом. Розмова йшла на підвищених тонах і стосувалася порядку оплати».

Також Урбанський зауважив, що Зінченко використовував нецензурні вислови, в тому числі й на адресу його дружини, а також намагався схопити Урбанського за шию, але отримав відсіч. Після цього Зінченко вихопив пістолет і двічі вистрілив в Урбанського.

Як повідомлялося, зловмисника, який поранив у ногу з травматичного пістолета нардепа Урбанського, доставлено в Одеське СІЗО. Під час обшуку в його приватному будинку виявлено чотири одиниці вогнепальної мисливської зброї. Розпочато слідство за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Джерело: Укрінформ