  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напад на депутата БПП: суд арештував стрільця, йому загрожує до 7 років

    • Розсилка
    <span>Народний депутат Олександр Урбанський розповів про інцидент під Одесою</span> - Напад на депутата БПП: суд арештував стрільця, йому загрожує до 7 років
    Народний депутат Олександр Урбанський розповів про інцидент під Одесою

    Суд відхилив клопотання адвоката підозрюваного про внесення застави

    Овідіопольський райсуд Одеської області розглянув 10 травня подання прокуратури і санкціонував арешт стрільця, що відкрив вогонь з вогнепальної зброї і завдав поранення в ногу народному депутату Олександру Урбанському.

    Про це повідомили в прес-службі райсуду.

    «Суд задовольнив клопотання слідчого та прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками ч. 4 ст.296 (хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України, і обрав стосовно підсудного Володимира Зінченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб» , - зазначили в прес-службі суду.

    Суд відхилив клопотання адвоката підозрюваного про внесення застави.

    Свою вину підозрюваний не визнав, а його адвокат заявив про оскарження ухвали суду в апеляційному порядку.

    Підсудному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.

    Як повідомлялося, конфлікт між народним депутатом Урбанським і директором готелю, екс-головою Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимиром Зінченком стався увечері 7 травня під час приватної вечірки у готелі села Санжейка, на південній околиці Одеси. Урбанський отримав поранення в ногу з пневматичного пістолета. Від госпіталізації потерпілий відмовився.

    Урбанський стверджує, що причиною інциденту з його пораненням стали гроші, не варто шукати в цьому політичне підгрунтя.

    За його словами, до готелю прибув з друзями, сюди прийшов і Зінченко: «З виду можна було припустити, що нетверезий, що згодом і підтвердила експертиза. Запропонував нашим друзям вийти на розмову. Ми, бачачи, що Зінченко чимось «напружений», пішли слідом. Розмова йшла на підвищених тонах і стосувалася порядку оплати».

    Також Урбанський зауважив, що Зінченко використовував нецензурні вислови, в тому числі й на адресу його дружини, а також намагався схопити Урбанського за шию, але отримав відсіч. Після цього Зінченко вихопив пістолет і двічі вистрілив в Урбанського.

    Як повідомлялося, зловмисника, який поранив у ногу з травматичного пістолета нардепа Урбанського, доставлено в Одеське СІЗО. Під час обшуку в його приватному будинку виявлено чотири одиниці вогнепальної мисливської зброї. Розпочато слідство за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Джерело: Укрінформ

    БПП суд гроші СІЗО арешт Одещина адвокат напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ