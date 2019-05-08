Чоловіка, який стріляв в депутата Урбанського, затримали



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Затриманий є директором готелю, де стався інцидент

Чоловіка, який стріляв у народного депутата в одному з готельних комплексів в Одеській області, затримали. Про це в середу, 8 травня, повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Відзначається, що затриманий є директором готелю, де стався інцидент. За попередньою інформацією, виник конфлікт між постояльцями і адміністрацією. У якийсь момент директор нібито вистрілив з травматичної зброї в групу постояльців, серед яких був і нардеп Урбанський.

Правоохоронці також повідомили, що на місці події виявлено дві гільзи калібру 9 мм від травматичної зброї, проте саму зброю не виявили.

Раніше ЗМІ повідомили, що у готелі села Санжейка в Овідіопольському районі Одеської області ввечері 7 травня в результаті конфлікту поранений народний депутат Олександр Урбанський.

Брат потерпілого стверджує, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського.

«Стріляли в мого брата. Напад не пов'язаний з парламентською діяльністю: брат заступився за свою дружину, до якої з образами почав чіплятися директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був здійснений в ногу, є проникаюче поранення», - розповів Анатолій Урбанський.

За інформацією журналістів, готель «Хуторок у Зіни» належить колишньому главі Білгород-Дністровської РДА Володимиру Зінченко. Він очолював РДА в 2010 році і був звільнений з посади після корупційного скандалу.