Нардеп Урбанський розповів, чому в нього стріляли



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Народний депутат Олександр Урбанський розповів про інцидент під Одесою

Депутат розповів про сварку, через яку він отримав кулю в ногу

Народний депутат Олександр Урбанський, який отримав у ніч на 7 травня вогнепальне поранення, оприлюднив подробиці інциденту в селі Санжейка Овідіопольського району Одеської області.

Він стверджує, що конфлікт виник через гроші і просить не шукати у ньому політичну складову. Про це Урбанський повідомив в Facebook.

За словами депутата, він з дружиною і друзями приїхав у Санжейку на свою дачу. Друзі зупинилися в готелі (господарем якого, як виявилося пізніше, був Володимир Зінченко). Урбанський стверджує, що до цього жодного разу Зінченка не бачив.

«З виду можна було припустити, що нетверезий, що згодом і підтвердила експертиза. Запропонував нашим друзям вийти на розмову. Ми, бачачи, що Зінченко чимось «напружений», пішли слідом. Розмова йшла на підвищених тонах і стосувалася порядку оплати», - написав Урбанський. Депутат стверджує, що Зінченко використовував нецензурні висловлення, в тому числі й на адресу дружини Урбанського. А також намагався схопити Урбанського за шию, але отримав відсіч. Після цього Зінченко вихопив пістолет і двічі вистрілив в Урбанського.

«Дружина, побачивши кров, стала благати Зінченка зупинитися, але той став погрожувати прострелити мені і голову,» - уточнив Урбанський.

Свідки інциденту викликали швидку і поліцію. «Кулю витягли. Поліція проводить розгляд», - до цього Урбанський додав:« Шукати в побутовому конфлікті якусь політичну складову або розводити якісь інсинуації я жодного сенсу не бачу».

Як повідомлялося, зловмисника, який поранив у ногу з травматичного пістолета нардепа Урбанського, доставлено в Одеське СІЗО. Під час обшуку в його приватному будинку виявлено чотири одиниці вогнепальної мисливської зброї. Розпочато слідство за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Радник голови Одеського главку Нацполіціі Руслан Форостяк повідомив кореспондентові Укрінформу, що слідство ведеться за ознаками ч. 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, конфлікт між народним депутатом від БПП Олександром Урбанським і директором готелю, екс-головою Білгород-Дністровської райадміністрації Володимиром Зінченком стався під час приватної вечірки у готелі села Санжейка, на південній околиці Одеси. Урбанський отримав поранення в ногу з пневматичного пістолета. Від госпіталізації він відмовився.