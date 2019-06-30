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    Навчання Sea Breeze: у Чорне море увійшов американський ракетний есмінець

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    Ракетний есмінець USS Carney&nbsp; - Навчання Sea Breeze: у Чорне море увійшов американський ракетний есмінець
    Ракетний есмінець USS Carney 

    Корабель з крилатими ракетами Tomahawk на борту у неділю має прибути в Одесу

    Американський ракетний есмінець USS Carney ввечері в суботу, 29 червня, увійшов до акваторії Чорного моря.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Зазначається, що на цей час корабель з крилатими ракетами Tomahawk на борту йде по Чорному морю в напрямку до Одеси, куди він має прибути в неділю, 30 червня.

     Корабель візьме участь у багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019, які розпочнуться 1 липня.

    Нагадаємо, це вже п'ятий візит американського бойового корабля в Чорне море в поточному році.

    Як повідомлялося, до Одеси вперше зайде високошвидкісний десантний корабель США.

    29 червня транспортно-десантний корабель США USNS Yuma увійшов в порт Одеси.

    Нагадаємо, у навчаннях Sea Breeze-2019, які стартують 1 липня,  візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Загалом у навчаннях буде задіяно близько 900 військовослужбовців.

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