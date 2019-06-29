Навчання Sea Breeze: у порт Одеси зайшов десантний корабель ВМС США



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Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.

За ніч корабель перетнув Чорне море і сьогодні пришвартувався біля причалу 1к

Транспортно-десантний корабель США USNS Yuma увійшов в порт Одеси.про це повідомляє «Думська».

Зазначається, що за ніч корабель перетнув Чорне море і сьогодні, 29 червня близько 11:00 пришвартувався біля причалу 1к.

«Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019. Найближчим часом у порт зайде ще один корабель ВМС США - ракетний есмінець USS Carney DDG64», - йдеться у повідомленні.

USNS Yuma - транспорт класу Spearhead, може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки, є вертолітний майданчик. Осадка дозволяє діяти на мілководді.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на 6-й оперативний флот ВМС США, у суботу USS Carney почав проходження протоки Дарданелли на шляху до Чорного моря.

«Carney розпочав своє заходження у Чорне море з метою зміцнення регіональної стабільності на морі та участі в навчанні Sea Breeze 2019», - йдеться у повідомленні флоту.

Есмінець оснащено крилатими ракетами Tomahawk із дальністю дії 1,6 тис. км.

Як повідомлялося, до Одеси вперше зайде високошвидкісний десантний корабель США.

Нагадаємо, у навчаннях Sea Breeze-2019, які стартують 1 липня, візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Загалом у навчаннях буде задіяно близько 900 військовослужбовців.