До Одеси вперше зайде високошвидкісний десантний корабель США

До Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 прибуде високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8). Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вчора, 28 червня, корабель разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор.

Як зазначається, це другий в історії захід корабля такого типу до акваторії Чорного моря. Перший відбувся у серпні 2018 року — тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) transits the Canakkale (Dardanelles) Strait in route to the Black Sea Jun. 29, 2019. #usn #nato #navy #destroyer #ddg #canakkale @Saturn5_ @YorukIsik @GDBIW pic.twitter.com/Rdh7cvrlvc

Судна типу JHSV є багатоцільовими, призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Вони можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Також ці судна здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, з танками M-1 Abrams включно.

First time on the Bosphorus: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/PUrK2SCNLx