До Одеси вперше зайде високошвидкісний десантний корабель США



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Вчора, 28 червня десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8) разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор

До Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 прибуде високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8). Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вчора, 28 червня, корабель разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор.

Як зазначається, це другий в історії захід корабля такого типу до акваторії Чорного моря. Перший відбувся у серпні 2018 року — тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

Судна типу JHSV є багатоцільовими, призначені для роботи в мілководних портах та фарватерах. Вони можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Також ці судна здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, з танками M-1 Abrams включно.

First time on the Bosphorus: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/PUrK2SCNLx — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 июня 2019 г.

В Одесі 1 липня стартують українсько-американські навчання Sea Breeze 2019. Під час навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також вдосконалення взаємодії спеціальних підрозділів. У цьому році в Sea Breeze візьмуть участь близько 900 військових особового складу.

Минулого року в українсько-американських навчаннях Sea Breeze 2018 взяли участь військовослужбовці з 19 країн-членів НАТО і країн-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру». Всього було залучено 29 надводних кораблів і катерів, а також авіагрупа у складі 25 літаків і вертольотів.