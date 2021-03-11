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    В Одесі на приватний будинок з дрона скинули гранату (фото)

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    Пошкоджений безпілотник - В Одесі на приватний будинок з дрона скинули гранату (фото)
    Пошкоджений безпілотник
    Фото: пресслужба поліції Одеси

    Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки

    В Одесі поліція встановлює обставини вибуху, який стався на території приватного домоволодіння.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.

    У четвер, 11 березня, в поліцію надійшов дзвінок від власників ділянки, які повідомили, що виявили у дворі осколки вибухового пристрою і пошкоджений безпілотник.

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції та фахівці-вибухотехніки.

    У пресслужбі поліції повідомили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Правоохоронні встановлюють обставини події.

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    В Одесі на приватний будинок з дрона скинули гранату (фото)
    В Одесі на приватний будинок з дрона скинули гранату (фото)
    В Одесі на приватний будинок з дрона скинули гранату (фото)
    Фото: пресслужба поліції Одеси

    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    До слова, раніше стало відомо, що біля одного з під’їздів багатоповерхівки у Дрогобичі мешканці почули гучний вибух. Біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох молодих чоловіків 1983 року народження, вони загинули внаслідок розриву вибухового пристрою.

    Ще одна потерпіла – жінка – госпіталізована у міську лікарню.

    Нагадаємо, у середині лютого у Києві стався вибух на дитячому майданчику. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.

    Теги: вибух Одеса поліція будинок безпілотник
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