В Одесі на приватний будинок з дрона скинули гранату (фото)

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки

В Одесі поліція встановлює обставини вибуху, який стався на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеси.

У четвер, 11 березня, в поліцію надійшов дзвінок від власників ділянки, які повідомили, що виявили у дворі осколки вибухового пристрою і пошкоджений безпілотник.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції та фахівці-вибухотехніки.

У пресслужбі поліції повідомили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронні встановлюють обставини події.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

До слова, раніше стало відомо, що біля одного з під’їздів багатоповерхівки у Дрогобичі мешканці почули гучний вибух. Біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох молодих чоловіків 1983 року народження, вони загинули внаслідок розриву вибухового пристрою.

Ще одна потерпіла – жінка – госпіталізована у міську лікарню.

Нагадаємо, у середині лютого у Києві стався вибух на дитячому майданчику. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.