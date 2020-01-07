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    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі

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    Під час хмільного застілля між трьома чоловіками виник конфлікт - В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі
    Під час хмільного застілля між трьома чоловіками виник конфлікт
    Фото пресслужби поліції Одеської області

    Троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування

    В одному з гуртожитків в Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, внаслідок якого постраждали три людини. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    «Одеські поліцейські встановлюють обставини вибуху в одному з гуртожитків у Малиновському районі. Внаслідок події постраждали три людини. Всіх їх доправлено до лікарні з численними осколковими пораненнями. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, вибухотехніки і кінологи з собаками», – йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків приєднався ще один сусід, з яким час від часу виникали побутові непорозуміння.

    «Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт, і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. Через кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся з гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері і втік. Зараз правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця перебування та затримання підозрюваного. Також вирішується питання про кваліфікацію цієї події», – йдеться в повідомленні.

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    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі
    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі
    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі
    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі
    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі
    В одеському гуртожитку підірвали гранату – є постраждалі

    Нагадаємо, Одеська поліція затримала ймовірних вбивць двох дівчат у столиці.

    Як повідомлялося, на Одещині у будівельному вагончику сталася пожежа – троє загиблих.

    вибух Одеса поліція
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