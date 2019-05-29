Одеса готується відзначити Міжнародний день захисту дітей



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До Дня захисту дітей в Одесі проведуть святкові концерти, фестивалі, флешмоби, спортивні турніри та вручення подарунків

1 червня в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей. З нагоди великого свята в Одесі затверджено план загальноміських заходів.

З 28 травня по 8 червня для дітей - членів громадських організацій соціально незахищених категорій пройде фестиваль «Дитяча мрія». Діти візьмуть участь у конкурсній програмі, спортивному квесті, побувають на екскурсіях у парках і музеях, а також продемонструють свої творчі здібності.

30 травня юні таланти Одеси виступлять на фестивалі мистецтв «Діти - дітям» - «Одеський Хоро-Вод», який пройде в Одеському національному морському університеті. Також цього дня біля фонтану на Театральному майдані всіх дітей об'єднає флешмоб «Одеський Хоро-Вод».

До Дня захисту дітей в Одесі урочисто відкриють нові об'єкти:

30 травня - Одеський інклюзивної-ресурсний центр № 1;

2 червня - стадіон Одеської загальноосвітньої школи №100 та відділення Одеського центру реабілітації осіб з вадами психічного розвитку.

31 травня Одеський будинок дитини №1 відзначить 75-річчя з дня заснування ювілейною програмою.

1 червня - у Міжнародний день захисту дітей - юних одеситів і їхніх батьків запрошують на святкову програму «Калейдоскоп подарунків» до Літнього театру, де відбудуться гала-концерт переможців міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси» та нагородження переможців шкільних олімпіад, конкурсів і фестивалів.

Також на території театру для дітей будуть організовані захоплюючі шоу, атракціони, конкурси, автограф-сесії з відомими відеоблогерами, косплей-шоу, солодкі частування та багато іншого.

У Міському саду пройдуть розважальна програма «Місто дитячих мрій» і концерт на Дерибасівській. Перед одеситами і гостями виступлять відомі відеоблогери, учасники творчого центру StarTime і популярний колектив «DZIDZIO».

Крім того, 1 червня для дітей проведуть флешмоб «Англійська мова - майбутнє наших дітей» на Потьомкінських сходах і святкову програму «Країна сонячна - дитинство» в Одеському зоопарку.

Як і в попередні роки, всі охочі зможуть 2 червня проїхатися містом у «Трамваї щастя», де буде організована концертно-розважальна програма.

Також 2 червня центральними вулицями міста пройдуть учасники Параду мильних кульок.

З 31 травня по 2 червня в районах міста відбудуться святково-розважальні програми «У центрі Всесвіту - дитина».

Святкування Дня захисту дітей доповнить проведення різних спортивних змагань: чемпіонату України з баскетболу (1 червня), дитячого спортивного заходу з чирлідингу (2 червня), футбольного турніру серед шкільних команд Київського району (4 червня).

До Міжнародного дня захисту дітей у соціальних центрах, дитячих дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах, будинках дитини, бібліотеках представлять святково-розважальні програми, концерти, виставки і конкурси, проведуть благодійні акції, екскурсії, майстер-класи та спортивні змагання, вручать подарунки і пригостять солодощами.