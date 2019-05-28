У поліції розповіли подробиці про обшуки в мерії Одеси



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Фото: Нацполіція

Правоохоронці готують клопотання до суду щодо затриманих

Правоохоронці викрили директора Одеського зоопарку та працівника Одеської міської ради на вимаганні хабара за надання в оренду приміщень комунальної власності.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» та головний спеціаліст відділу Одеської міської ради вимагали від підприємця три тисячі доларів США хабара», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за ці кошти фігуранти гарантували безперешкодне виділення в оренду нерухомості - підприємець хотів відкрити зоомагазин.

Під час одержання неправомірної вигоди працівник Департаменту комунальної власності міськради та директор Одеського зоопарку 28 травня були затримані. «Фігуранти навіть встигли розподілити між собою кошти», - уточнили у поліції.

Зазначається, що наразі у приміщеннях Одеської міської ради та за місцем проживання посадовців проводяться процесуальні дії.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжних заходів.

Раніше «Главком» повідомляв, що 28 травня правоохоронці проводять обшуки у міськраді Одеси.