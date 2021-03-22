Одеса в червоній зоні карантину: як учні ходитимуть до школи

За її словами, обмеження «червоної» зони передбачають дистанційне навчання школярів середніх та старших класів

Частина батьків звернулися до департаменту з проханням перевести на «дистанційну» й молодші класи

В Одесі батькам учнів молодших класів запропонують самостійно обрати формат навчання під час дії обмежень «червоної» зони. Для цього в школах створять дистанційні класи, а решта школярів навчатимуться в закладах, повідомила директорка департаменту освіти та науки міської ради Олена Буйневич.

За її словами, обмеження «червоної» зони передбачають дистанційне навчання школярів середніх та старших класів, натомість учні 1-4 класів можуть відвідувати заняття. Утім частина батьків звернулися до департаменту з проханням перевести на «дистанційну» й молодші класи.

«З одного боку, це маленькі діти, і залишати їх вдома наодинці – це небезпечно. А з іншого – є бажання і прохання батьків, аби молодші класи частково перевести на дистанційне навчання. Аби вирішити це питання, протягом тижня в кожній школі проведемо опитування батьків та визначимо дітей, яким потрібне дистанційне навчання», – зазначила Буйневич.

За її словами, з дітей, для яких батьки оберуть онлайн-формат уроків, сформують дистанційні класи. Тому під час дії обмежень «червоної» зони в школах діятиме «змішаний» режим роботи.

«Тобто частково початкова школа вийде навчатися очно. Це для тих, у кого нормальний стан здоров’я, і хто не хоче на дистанційне. Частково сформуємо дистанційні класи», – додала посадовиця.

Вона також запевнила, що наразі в Одесі немає жодного повністю закритого на карантин дитсадка. Утім загалом закрили 17 груп: три – через великий відсоток захворюваності та ГРВІ, 14 – через підтверджений Covid-19 у вихователів та дітей.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області. З них 26 дітей та 13 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.