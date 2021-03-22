Мінкульт заборонив в Одесі будівництво на місці історичної пам'ятки

На місці майбутнього будівництва розташовані історичні пам'ятки, колишні типографія Фесенка та театр Рішельє за адресою Рішельєвська, 47-49

Типографії Фесенка повинні були знести, а на їх місці побудувати черговий житловий комплекс на шість поверхів з підземним паркінгом.

Міністерство культури України видало заборонний припис щодо будівництва на місці типографії Фесенка на Рішельєвській вулиці в Одесі

Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на активіста Юрія Дьяченка.

Так, на місці майбутнього будівництва розташовані історичні пам'ятки, колишні типографія Фесенка та театр Рішельє за адресою Рішельєвська, 47-49. Пам'ятки повинні були знести, а на їх місці побудувати черговий житловий комплекс на шість поверхів з підземним паркінгом. Проте після звернення ініціативної групи Мінкульт видав заборонний припис на таке будівництво.

Нагадаємо, в Одесі анонсували роботи з відновлення будинку-пам'ятки на вулиці Ніжинській, 16, частина якого обвалилася 1 березня. На реставраційні роботи у мерії планують виділити 500 тисяч гривень. Відповідне рішення одеські депутати ухвалили на засіданні міськради. Зокрема, депутати розглянули та прийняли правку до міського бюджету щодо зміни суми фінансування на відновлення зруйнованого будинку-пам'ятки на Ніжинській, 16. На реставрацію замість передбачених раніше 300 тисяч гривень вирішили виділити 500 тисяч.