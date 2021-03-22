Фітнес має працювати: вінничани вийшли на акцію проти карантинних обмежень

За підрахунками на акцію зібралося близько 50 людей

Через ріст випадків інфікування коронавірусом Вінниччина залишилась у помаранчевій зоні

У Вінниці під стінами міської ради представники та відвідувачі спортивних клубів протестували проти призупинення роботи закладів фізичної культури і спорту, спортзалів, фітнес-центрів. Про це повідомляє Суспільне.

Через ріст випадків інфікування коронавірусом Вінниччина залишилась у помаранчевій зоні. У цій зоні такі заклади не мають працювати.

На протест учасники прийшли з плакатами: «Не забороняйте людям бути здоровими», «Фітнес має працювати», «Ковід живе лише у залах???», тощо. За підрахунками зібралося близько 50 людей.

До учасників акції вийшов начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Олег Парфілов. Він зазначив що їх звернення розглянуть на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цьому тижні.

Нагадаємо, станом на ранок 22 березня на Вінниччині зафіксували 51 762 випадки інфікування коронавірусом. Кількість виявлених хворих зросла на 513 випадків за добу.