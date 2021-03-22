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    Концертом по карантину: Настя Каменських виступила в Одесі, яка увійшла до червоної зони (відео)

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    Каменських виступила в Одесі 20 березня - Концертом по карантину: Настя Каменських виступила в Одесі, яка увійшла до червоної зони (відео)
    Каменських виступила в Одесі 20 березня
    фото: Instagram

    Ціни на квитки стартували від 1200 гривень

    Українська співачка Настя Каменських дала концерт в Одесі, яка увійшла до червоної зони через збільшення кількість захворілих на коронавірус.

    Відео з концерту співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

    Каменських виступила в Одесі 20 березня. Захід відбувся у концерт-холі «Сади перемоги». Ціни на квитки стартували від 1200 гривень.

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    Допис, поширений NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Настя показала відео, на якому співає нову пісню. На інших фото з концерту можна побачити, що зал заповнений, проте більшість глядачів дотримуються протикарантинних заходів і сидять у масках.

    Нагадаємо, 20 березня за рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС Одеська область поповнила список «червоної» карантинної зони через ситуацію з коронавірусною інфекцією.

    Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, «червона» зона буде скасована, якщо регіон досягне норми показників протягом не менше 5 днів поспіль.

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    Теги: Одеса Настя Каменских коронавірус
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