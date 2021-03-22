Концертом по карантину: Настя Каменських виступила в Одесі, яка увійшла до червоної зони (відео)

Ціни на квитки стартували від 1200 гривень

Українська співачка Настя Каменських дала концерт в Одесі, яка увійшла до червоної зони через збільшення кількість захворілих на коронавірус.

Відео з концерту співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Каменських виступила в Одесі 20 березня. Захід відбувся у концерт-холі «Сади перемоги». Ціни на квитки стартували від 1200 гривень.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя показала відео, на якому співає нову пісню. На інших фото з концерту можна побачити, що зал заповнений, проте більшість глядачів дотримуються протикарантинних заходів і сидять у масках.

Нагадаємо, 20 березня за рішенням Держкомісії з ТЕБ та НС Одеська область поповнила список «червоної» карантинної зони через ситуацію з коронавірусною інфекцією.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, «червона» зона буде скасована, якщо регіон досягне норми показників протягом не менше 5 днів поспіль.