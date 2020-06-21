Одеса з понеділка посилює карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів

З понеділка у місті буде заборонена робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одної людини на 5 метрах квадратних

В Одесі з понеділка, 22 червня, посилять карантинні обмеження через коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Зазначається, що рішення про посилення карантину було прийняте міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«З понеділка у місті буде заборонена робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одної людини на 5 метрах квадратних», - йдеться у повідомленні.

Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів.

Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними знову не більше 4 людей.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841). Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9). Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

Копіювати код для вставки

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).