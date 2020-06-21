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    Новини

    Одеса з понеділка посилює карантин

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    Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів - Одеса з понеділка посилює карантин
    Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів

    З понеділка у місті буде заборонена робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одної людини на 5 метрах квадратних

    В Одесі з понеділка, 22 червня, посилять карантинні обмеження через коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

    Зазначається, що рішення про посилення карантину було прийняте міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «З понеділка у місті буде заборонена робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проведення масових заходів за участю більш ніж одної людини на 5 метрах квадратних», - йдеться у повідомленні.

    Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям буде заборонено брати стоячих пасажирів.

    Крім того, орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними знову не більше 4 людей.

    Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841). Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9). Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      36560
    • Хворіють
      19049
    • Одужали
      16509
    • Померли
      1002

    У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

     

    Одеса карантин робота коронавірус
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