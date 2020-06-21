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    Суспільство

    Бізнесмен, який втратив батька від Сovid-19, звернувся до медиків в їхнє професійне свято

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    Не маючи достатньої кількості засобів захисту, обладнання, отримуючи мізерні заробітні плати, щоденно ризикуючи своїм життям, в режимі шаленої напруги, медики роблять все щоб врятувати людське життя, - бізнесмен - Бізнесмен, який втратив батька від Сovid-19, звернувся до медиків в їхнє професійне свято
    Не маючи достатньої кількості засобів захисту, обладнання, отримуючи мізерні заробітні плати, щоденно ризикуючи своїм життям, в режимі шаленої напруги, медики роблять все щоб врятувати людське життя, - бізнесмен

    У цих надзвичайно складних умовах Медичні Працівники роблять подвиг, стоячи на передовій в боротьбі з цією страшною хворобою, - Максим шкіль

    Бізнесмен Максим Шкіль, який втратив батька від Сovid-19, подякував медикам в їхнє професійне свято на своїй сторінці у Facebook.

    Максим Шкіль написав, що майже протягом двох тижнів, поки батько лежав у лікарні, медики надавали максимальну допомогу.

    «Особисто я переконався, що в цих надзвичайно складних умовах Медичні Працівники роблять подвиг, стоячи на передовій в боротьбі з цією страшною хворобою. Не маючи достатньої кількості засобів захисту, обладнання, отримуючи мізерні заробітні плати, щоденно ризикуючи своїм життям, життям своїх родин, в режимі шаленої напруги, роблять все щоб врятувати людське життя. Рідні наші Медики, я вдячний Вам і знаю, як Ви переживали і робили все, щоб врятувати Тата, але нажаль не змогли...», - звернувся до лікарів Максим Шкіль.

    За словами бізнесмена, батька забрали з підозрою на коронавірус 5 червня і майже через два тижні він почав одужувати, але Сovid-19 дав ускладнення на серце і він помер менше, ніж за годину.  

    Максим вважає, що варто поділитися цією інформацією з оточуючими, щоб «люди розуміли наскільки серйозна і підступна ця хвороба».
    «Коронавірус дає ускладнення у першу чергу на серце і судини, а в  лікарні, де лежать хворі на Covid-19, може не бути кардіовідділення. Лікарні переповнені, а щоб покласти потрібні зв’язки, щоб отримати вчасно аналізи потрібно також особисте втручання. Ціною легковажності, що це ніколи з нами не станеться, ціною «якості» цієї медичної системи є людське життя», - написав Шкіль.

    Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841). Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9). Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      36560
    • Хворіють
      19049
    • Одужали
      16509
    • Померли
      1002

    У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

    Львів лікар смерть Facebook аналізи коронавірус
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