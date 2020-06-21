Бізнесмен, який втратив батька від Сovid-19, звернувся до медиків в їхнє професійне свято



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Не маючи достатньої кількості засобів захисту, обладнання, отримуючи мізерні заробітні плати, щоденно ризикуючи своїм життям, в режимі шаленої напруги, медики роблять все щоб врятувати людське життя, - бізнесмен

У цих надзвичайно складних умовах Медичні Працівники роблять подвиг, стоячи на передовій в боротьбі з цією страшною хворобою, - Максим шкіль

Бізнесмен Максим Шкіль, який втратив батька від Сovid-19, подякував медикам в їхнє професійне свято на своїй сторінці у Facebook.

Максим Шкіль написав, що майже протягом двох тижнів, поки батько лежав у лікарні, медики надавали максимальну допомогу.

«Особисто я переконався, що в цих надзвичайно складних умовах Медичні Працівники роблять подвиг, стоячи на передовій в боротьбі з цією страшною хворобою. Не маючи достатньої кількості засобів захисту, обладнання, отримуючи мізерні заробітні плати, щоденно ризикуючи своїм життям, життям своїх родин, в режимі шаленої напруги, роблять все щоб врятувати людське життя. Рідні наші Медики, я вдячний Вам і знаю, як Ви переживали і робили все, щоб врятувати Тата, але нажаль не змогли...», - звернувся до лікарів Максим Шкіль.

За словами бізнесмена, батька забрали з підозрою на коронавірус 5 червня і майже через два тижні він почав одужувати, але Сovid-19 дав ускладнення на серце і він помер менше, ніж за годину.

Максим вважає, що варто поділитися цією інформацією з оточуючими, щоб «люди розуміли наскільки серйозна і підступна ця хвороба».

«Коронавірус дає ускладнення у першу чергу на серце і судини, а в лікарні, де лежать хворі на Covid-19, може не бути кардіовідділення. Лікарні переповнені, а щоб покласти потрібні зв’язки, щоб отримати вчасно аналізи потрібно також особисте втручання. Ціною легковажності, що це ніколи з нами не станеться, ціною «якості» цієї медичної системи є людське життя», - написав Шкіль.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841). Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9). Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).