У Києві за добу виявили 73 нових випадків захворювання на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів

Одна людина померла

Іще в 73 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 73 людини. Один випадок – летальний. Усього від коронавірусу померли 98 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 4325 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 41 жінка віком від 21до 85 років. Та три дівчинки, яким 1, 4 і 11 років. 28 чоловіків від 22 до 83 років. Та дев’ятирічний хлопчик. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 15. Святошинському і Дніпровському – по 12. Та в Печерському – 10 випадків. Будьте обережними! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841).

Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9).

Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Читайте також: