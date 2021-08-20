Одещина інвестує в будівництво сміттєпереробного заводу в Теплодарі 50 гривень

Партнером облради в цьому бізнесі є науково-виробниче підприємство «Еко Машпром»

Усього ж статутний фонд новоствореного підприємства складе тисячу гривень

50 гривень внесе в статутний фонд ТОВ «Еко Енергія Юг» комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради». Таке рішення прийняли на сьогоднішній сесії облради. Про це пише Думская.

ТОВ «Еко Енергія Юг» має намір реалізувати проєкт будівництва заводу з переробки сміття методом піролізу (термічного розкладання) в Теплодарі.

Як стало відомо в ході засідання, статутний фонд створюваного спільного підприємства складе 1000 гривень. Після входу обласного КП в число засновників його частка складе 5%.

Директор департаменту економічної політики ОДА Дмитро Радулов пояснив, що внесок може бути здійснений не тільки грошима, а й майном комунального підприємства, а організаційна форма товариства з обмеженою відповідальністю є найбезпечнішим для засновників: вони не відповідають за зобов'язаннями свого ТОВ.

Партнером облради в цьому бізнесі є науково-виробниче підприємство «Еко Машпром». Це ТОВ зареєстровано в березні 2021 року в житловому масиві «Дружній» на території Овідіопольського району. Статутний фонд складає 1500 гривень, його власниками є Сергій Довбуш і Олег Рульов.

Як випливає з пояснювальної записки, внесок у спільне підприємство з боку ТОВ «НВП« Еко Машпром» буде в формі «затвердженого права безкоштовного користування патентом, який стосується переробки твердих побутових відходів», а також «знання, технологічні вміння і підготовлений робочий персонал».

На жаль, наразі відомостей про зареєстровані права на винаходи або корисні моделі, які належать ТОВ «ПНН«Еко Машпром», нам знайти не вдалося.

Проєкт будівництва сміттєпереробного заводу підтримав голова ОДА Сергій Гриневецький, а за інвестицію в розмірі 50 гривень проголосували 47 депутатів. Втім, депутат від «Батьківщини» Володимир Босенко вважає прийняте рішення лобіюванням інтересів якоїсь конкретної особи, яке несе іміджеві ризики для облради.

Нагадаємо, індійська компанія пропонує побудувати в Одеській області завод з перероблення відходів з технологією плазмової газифікації.

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