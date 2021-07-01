Під Києвом будівельник отримав тяжкі травми, впавши з висоти (фото)

Рятувальники за допомогою переносних нош та рятувальної мотузки спустили травмованого чоловіка на землю

Чоловік упав із балок на бетонне міжповерхове перекриття

30 червня у селі Стоянка Білогородської сільської громади під час проведення будівельних робіт чоловік упав і отримав тяжкі травми. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До рятувальної служби надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про необхідність надання допомоги в транспортуванні травмованого чоловіка.

На місці рятувальники з’ясували, що під час проведення будівельних робіт, чоловік 1994 року народження, переміщаючись по проложених дерев’яних балках перекриття, не втримав рівновагу та впав на бетонне міжповерхове перекриття.

Медики які прибули на місце події попередньо діагностували ушкодження грудного відділу хребта.

Рятувальники за допомогою переносних нош та рятувальної мотузки спустили травмованого чоловіка на землю та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Київської обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, на початку червня у Броварах Київської області на одному з будівельних майданчиків трапився нещасний випадок, який забрав життя 61-річного чоловіка.

27 травня на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.