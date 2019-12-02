В Одеській області висадили лавандове поле



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Жителі села Василівка Болградського району Одеської області, спільно з приватним сільгосп підприємством, висадили поле лаванди. Крім виготовлення продукції з лаванди, поле повинно привернути в цей район туристів.



Про це повідомляє кореспондент Української служби інформації з посиланням на газету «Дружба».

Так, в посадці лаванди брало участь більше сотні жителів села, а також різна техніка. Надалі в с. Василівка планують побудувати завод по виготовленню ефірних масел, який буде використовувати лаванду.

До цього моменту лаванду продаватимуть у вигляді букетів, сухоцвіту і спеціальної лавандової води.

Місцеві також планують залучати до квітучому полю лаванди туристів, а поза сезоном продавати його фотографії.