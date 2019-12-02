  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одеській області висадили лавандове поле

    • Розсилка
    В Одеській області висадили лавандове поле

    Про розвиток регіону

    Жителі села Василівка Болградського району Одеської області, спільно з приватним сільгосп підприємством, висадили поле лаванди. Крім виготовлення продукції з лаванди, поле повинно привернути в цей район туристів.

    Про це повідомляє кореспондент Української служби інформації з посиланням на газету «Дружба».

    Так, в посадці лаванди брало участь більше сотні жителів села, а також різна техніка. Надалі в с. Василівка планують побудувати завод по виготовленню ефірних масел, який буде використовувати лаванду.

    До цього моменту лаванду продаватимуть у вигляді букетів, сухоцвіту і спеціальної лавандової води.

    Місцеві також планують залучати до квітучому полю лаванди туристів, а поза сезоном продавати його фотографії.

    Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ