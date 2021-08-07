  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    «Тухлими яйцями закидають». Ані Лорак розкритикували через анонс концертів у Одесі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Активісти не раз намагалися зірвати концерти співачки - «Тухлими яйцями закидають». Ані Лорак розкритикували через анонс концертів у Одесі
    Активісти не раз намагалися зірвати концерти співачки
    Фото з відкритих джерел

    Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює у Росії, анонсувала свої концерти в Україні

    На сторінці в Instagram скандальна зірка опублікувала ролик, в якому говориться, що вона — «кумир мільйонів» та «голос покоління».

    42-річна Лорак серйозно планує дати два сольних концерти поспіль в Одесі 16 і 17 серпня. Артистка виступить в нічному клубі Itaka. «Мої улюблені! Ми так чекали нашої зустрічі. Щаслива повідомити, що 16 і 17 серпня в Одесі, в клубі ITAKA, пройдуть два незабутніх шоу, де прозвучать кращі пісні, а також ваші улюблені хіти українською мовою. Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою», написала Лорак.

    Слова Лорак обурили користувачів. «Що в Росії більше ніхто не слухає? Тільки на птахофабрики запрошують? Сподіваюся, концерти будуть зірвані», «А що в Росії не співає або вже не пускають на нашу сцену», «Можете не приїжджати, тухлими яйцями закидають», «Куєк, якщо ти так любиш Батьківщину, дай концерт нашим воїнам-захисникам в зоні бойових дій, на власні очі подивися воронки від снарядів, перечекай обстріли в укритті, подивися, як люди живуть. А то в клуб вона пірне, бабла пощипати з України. Може, ти ще на День Незалежності на Хрещатику з’явишся з гімном України?», «Помідори на готові», «Сподіваюся, наші одесити запаслися тухлими яйцями й помідорами», пишуть в мережі.

    Нагадаємо, раніше український активіст Сергій Стерненко розповів, як організатор концертів Ані Лорак в Одесі Артем Вознюк відгукувався про українізацію.

    Виявляється, що Вознюк був готовий «воювати за російську мову» і «гнати поганою мітлою нациків». Також на його сторінці в соцмережі була зображена георгіївська стрічка, яка заборонена в Україні, і прапор Росії.

    Також мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки.

    Читайте також:
    Теги: Одеса День Незалежності співачка Instagram концерт Сергій Стерненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Тухлими яйцями закидають». Ані Лорак розкритикували через анонс концертів у Одесі