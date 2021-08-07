«Тухлими яйцями закидають». Ані Лорак розкритикували через анонс концертів у Одесі

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює у Росії, анонсувала свої концерти в Україні

На сторінці в Instagram скандальна зірка опублікувала ролик, в якому говориться, що вона — «кумир мільйонів» та «голос покоління».

42-річна Лорак серйозно планує дати два сольних концерти поспіль в Одесі 16 і 17 серпня. Артистка виступить в нічному клубі Itaka. «Мої улюблені! Ми так чекали нашої зустрічі. Щаслива повідомити, що 16 і 17 серпня в Одесі, в клубі ITAKA, пройдуть два незабутніх шоу, де прозвучать кращі пісні, а також ваші улюблені хіти українською мовою. Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою», – написала Лорак.

Слова Лорак обурили користувачів. «Що в Росії більше ніхто не слухає? Тільки на птахофабрики запрошують? Сподіваюся, концерти будуть зірвані», «А що в Росії не співає або вже не пускають на нашу сцену», «Можете не приїжджати, тухлими яйцями закидають», «Куєк, якщо ти так любиш Батьківщину, дай концерт нашим воїнам-захисникам в зоні бойових дій, на власні очі подивися воронки від снарядів, перечекай обстріли в укритті, подивися, як люди живуть. А то в клуб вона пірне, бабла пощипати з України. Може, ти ще на День Незалежності на Хрещатику з’явишся з гімном України?», «Помідори на готові», «Сподіваюся, наші одесити запаслися тухлими яйцями й помідорами», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше український активіст Сергій Стерненко розповів, як організатор концертів Ані Лорак в Одесі Артем Вознюк відгукувався про українізацію.

Виявляється, що Вознюк був готовий «воювати за російську мову» і «гнати поганою мітлою нациків». Також на його сторінці в соцмережі була зображена георгіївська стрічка, яка заборонена в Україні, і прапор Росії.

Також мережу збурила реклама гастролей російської шансонетки.

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