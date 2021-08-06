Одеса манить не лише морем. Чому сюди варто завітати на вихідні (фото)

Фестиваль відбувається в Одесі з 1996 року

Організатори заходу започаткують традицію поступового оновлення бібліотек у соціальних закладах

В Одесі стартував Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля». Це масове свято книги, де щороку зустрічаються українські та іноземні видавці, письменники, критики і читачі. Про це інформує Укрінформ.

В парку ім. Т. Г. Шевченка на «Книжковій алеї» можна було зустрітися з авторами книжок та придбати їхні твори. Зокрема, пройшла творча зустріч з Володимиром Рутківським та презентація його книги «На берегах пам’яті: із книги спогадів».

У рамках програми «Одеса в літературі. Література в Одесі» відбулися презентації книг письменників Віктора Голованя, Аркадія Рибака, Ігоря Потоцького та презентація нових видань Одеського літературного музею тощо.

Сьогодні ж відбуватимуться поетичні читання учасників студії «Зелена лампа» та вечір пам’яті Михайла Жванецького.

Відомо, що перша частина фестивалю – це книжковий ярмарок, який буде відбуватися з 5 по 8 серпня і збере близько 120 учасників. Серед них 25 учасників програми для дітей та підлітків. За чотири дні відбудеться 80 заходів.

6 серпня в рамках акції «Книги з добрих рук» учасники фестивалю передадуть книги тим, хто цього потребує, і цим, можливо, започаткують традицію поступового оновлення бібліотек у соціальних закладах.

У книжковому ярмарку візьмуть участь 25 українських видавництв, 18 книготорговельних підприємств, освітні та культурні установи, поліграфічні підприємства, автори з власними книжками.

Нагадаємо, що фестиваль проводиться в Одесі з 1996 року. Книжковий ярмарок та міжнародна програма заходів і спецпроєктів офлайн і онлайн – ключові складові цього заходу.

Додамо, що переклад книжки українського письменника Сергія Жадана у списку номінантів польського конкурсу «Найкрасивіша книжка року 2020».

Нагадаємо, відомий український письменник із Вінниччини Олег Чорногуз стaв лaуреaтом Міжнaродної премії ім. М.Гоголя «Тріумф» зa ромaн «Тінь генія».

Також, Національна спілка письменників України й Організація українських націоналістів обрали лауреатів премії імені Олега Ольжича.

До слова, стали відомі усі переможці кінопремії «Золота Дзиґа-2021».