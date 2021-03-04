Тисяча смертей від коронавірусу на день. Вчений дав Україні прогноз на весну

Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується на початку квітня

Старший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Володимир Галицький прогнозує, що нова хвиля Covid-19 в Україні, яка розпочалася зараз, буде тривати до середини травня. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Галицького, пік захворюваності припаде початок квітня.

«Щоденна кількість нових випадків на піку – 40 тисяч (скільки буде підтверджено – а інакше випадок не реєструється - залежить від можливостей системи охорони здоров’я і лабораторних потужностей, які й сьогодні дуже обмежені). Щоденна кількість смертей на піку – 1000 і вище, особливо якщо можливості системи охорони здоров’я будуть вичерпані», – дав учений невтішний прогноз.

Галицький також пояснив, що «в основі весняної хвилі лежить сезонна (весняна) гіперекспресія вірусного рецептора ACE2 – його кількість різко зростає на поверхні клітин епітелію альвеол легень».

«Тобто, під час весняної хвилі легенева тканина стає основним об’єктом ураження у організмі (що не виключає й інших ускладнень). І тому весною Covid-19 має інший, важчий перебіг, аніж восени», – зазначив експерт.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.