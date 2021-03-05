Правозахисники назвали кількість медпрацівників, що загинули від Covid-19

Правозахисні організації закликали до термінових дій щодо прискорення вакцинації мільйонів медичних працівників

За рік від Covid-19 померли щонайменше 17 тис. медичних працівників і працівниць. Про це заявили Amnesty International, Public Services International (PSI) і UNI Global Union в новому аналізі.

У зв’язку з цим організації закликали до термінових дій щодо прискорення вакцинації мільйонів медичних працівників і працівниць по всьому світу, які перебувають на передовій боротьби з Covid-19.

У документі зазначається, що глобальна нерівність у доступі до вакцин продовжує поширюватися. Наразі більше половини світових доз вакцини була реалізована тільки в десятьох багатих країнах, що складає менш як 10% населення світу. Натомість понад 100 країн іще не вакцинували жодної людини.

Правозахисники закликали уряди включити всіх медичних працівників і працівниць у свої плани розподілу вакцини.

«Кожні 30 хвилин у світі помирає один/на з медпрацівників/ць. Медперсонал по всьому світу ризикує своїми життями, намагаючись захистити людей від Covid-19, але занадто багато з них лишилися без захисту й заплатили за це найвищу ціну», – зазначив Стів Кокберн, голова відділу економічної та соціальної справедливості Amnesty International.

Організації проаналізували наявні дані з понад 80 країн, опубліковані урядами, профспілками, засобами масової інформації та організаціями громадянського суспільства. Однак ці цифри, імовірно, значно занижені, враховуючи, що багато урядів не збирали офіційних даних або робили це частково.

У значній кількості країн однією з характерних рис пандемії є зневага до медперсоналу. Щонайменше 1576 співробітників будинків для похилих людей померли від Covid-19 у США. У Великобританії протягом 2020 року померли 494 працівники соціальної допомоги, а урядові дані засвідчують, що ті, хто працювали в будинках для літніх людей і громадських установах, мали більш як у три рази більше шансів померти від Covid-19, ніж решта населення.

Хоча в національних планах розподілу більшості країн пріоритетна увага приділяється вакцинації медперсоналу з високим рівнем ризику, глобальна нерівність у доступі до вакцин означає, що в понад 100 країнах жоден медичний працівник не отримає вакцину.

Amnesty International, Public Services International (PSI) і UNI Global Union також закликають уряди вжити термінових заходів для збільшення глобальних поставок вакцин шляхом інвестування у виробничі потужності і забезпечення того, щоб виробники вакцин ділилися своїми технологіями і знаннями, щоб кожна людина мала шанс отримати вакцину.

«Ключовим способом прискорити вакцинацію і запобігти подальшим смертям людей, які перебувають на передовій боротьби з Covid-19 є відмова Світової організації торгівлі від патентів разом із грантами для бідніших країн, які, можливо, усе ще не зможуть закупити вакцини навіть після скасування патентів», – зазначила Роза Паванелли, генеральна секретарка Public Services International. – Всі уряди повинні мати можливість купувати й поширювати вакцини від Covid-19 для нас і наших громад якомога швидше. Медперсонал буде по-справжньому в безпеці тільки тоді, коли кожен і кожна з нас будуть захищені».

Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге прогнозує, що світ впорається з пандемією Covid-19 на початку 2022 року, але це не означає, що піде сам коронавірус.

Як повідомлялося, у 43 країнах Європи виявлений так званий британський штам коронавірусу. А південноафриканський штам коронавірусу був виявлений в 26 країнах Європи.