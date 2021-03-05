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    Одеський суд відпустив колишнього голову ДСНС в області під особисте зобов’язання

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    Суд частково задовольнив клопотання ЗМІ про проведення трансляції судового засідання на Youtube-каналі&nbsp; - Одеський суд відпустив колишнього голову ДСНС в області під особисте зобов’язання
    Суд частково задовольнив клопотання ЗМІ про проведення трансляції судового засідання на Youtube-каналі 
    фото: з відкритих джерел

    Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема пожежі

    Малиновський суд Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання у відношенні до колишнього начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака.

    Крім того, суд частково задовольнив клопотання ЗМІ про проведення трансляції судового засідання на Youtube-каналі «Судова влада України», за винятком тих засідань, на яких будуть досліджуватися докази про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність людини, повідомляє Ізбірком, посилаючись на пресслужбу Малиновського суду.

    Нагадаємо, співробітники Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомили про підозру власнику готелю у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі у готелі по вул. Посмітного в Одесі, внаслідок якої загинули люди.

    Наразі продовжується розглядання справи щодо колишнього начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака.

    Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема пожежі:
    • на території комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»;
    • на території комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр психічного здоров’я»;
    • у приміщенні готелю «Токіо Стар»;
    • у приміщенні ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

    Нагадаємо, у Приморському районному суді Одеси продовжують розгляд справи по суті щодо пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Теги: суд ДСНС Одещина
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