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    Представник ВООЗ дав прогноз, коли закінчиться пандемія

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    2021 рік буде ще одним роком коронавірусу - Представник ВООЗ дав прогноз, коли закінчиться пандемія
    2021 рік буде ще одним роком коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Коронавірус нікуди не дінеться

    Світ впорається з пандемією Covid-19 на початку 2022 року, але це не означає, що піде сам коронавірус.

    Про це сказав директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге в інтерв'ю газеті Die Welt, пише РБК-Україна.

    Посадовець ВООЗ вважає, що 2021 рік буде ще одним роком коронавірусу.

    «Але зараз ми можемо краще передбачати події і керувати ними. У 2020 році була лише невизначеність як у сфері охорони здоров'я, так і у сфері політики. Я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, однак це не означає, що піде сам вірус», – сказав він.

    Представник ВООЗ закликав набратися терпіння з питання вакцинації. «Спочатку завжди попит перевищує пропозицію. Не можна прищепити разом жителів усієї планети», – зазначив він.

    Клюге прогнозує, що у громадян Європи влітку з'являться паспорти вакцинації, хоча це не є рекомендацією ВООЗ.

    Як повідомлялося, у 43 країнах Європи виявлений так званий британський штам коронавірусу. А південноафриканський штам коронавірусу був виявлений в 26 країнах Європи.

    4 березня в Україні кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум (20 550 осіб) і склала 20 763.

    У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.

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    Теги: епідемія вакцинація ВООЗ коронавірус
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