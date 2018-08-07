Одесита, який систематично знущався над тваринами, закрили в СІЗО



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Суд над Литвином

Київський суд Одеси вперше в історії України застосував арешт до підозрюваного по ч.3 ст.299 КК

Київський суд міста Одеса у вівторок, 7 серпня, обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави щодо чоловіка, який жорстоко поводився із тваринами. Про це повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, Київський відділ поліції в місті Одеса та суд вперше в історії України оголосили про підозру та арештували підозрюваного за ч. 3 ст. 299 КК України «Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом».

«Це дійсно перший випадок притягнення до відповідальності особи за такий злочин з чим вас колеги, суспільство та зоозахисники і вітаю», - написав Форостяк.

Радник начальника ГУНП особливо зазначив, що це стало можливим також дякуючи тиску зоозахисників та їх співпраці з правоохоронцями у цьому питанні.

Як повідомили у соцмережах одесити та зоозахисники, мова йде про Максима Литвина, який за інформацією ЗМІ, вже два рази відбував покарання у в’язниці. Литвин проживав із жінкою та її малолітнім сином. Хлопчик неодноразово ставав свідком злочинів чоловіка.

Максим Литвин на суді

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