Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
- Сьогодні, 06:39
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Одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом
1 січня до пам'ятника Дюку в Одесі привезли величезний пряниковий торт у вигляді годинника. Після фотосесії з солодким гігантом кожен бажаючий зміг спробувати частування.
Як розповіла кондитер Галина Леонова, вага пряника - 400 кг.
«Якщо рахувати разом з заготовками, випічкою коржів, на його створення пішло близько двох тижнів», - пояснила кондитер.
У свою чергу, художник і автор ідеї Станіслава Лісовська витратила ще близько двох тижнів на малюнок з одеськими мотивами у вигляді годинника.
Відзначимо, під час роздачі пряника не обійшлося без штовханини, під час якої особливо активні ласуни мало не завалили столи, які одночасно служили огорожею.
Нагадаємо, у різних містах окупованого Росією Криму в ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року місцеві жителі влаштували феєрверки, відзначаючи Новий рік за українським часом.
Джерело: Думская