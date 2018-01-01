Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта

Одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом

1 січня до пам'ятника Дюку в Одесі привезли величезний пряниковий торт у вигляді годинника. Після фотосесії з солодким гігантом кожен бажаючий зміг спробувати частування. Як розповіла кондитер Галина Леонова, вага пряника - 400 кг. «Якщо рахувати разом з заготовками, випічкою коржів, на його створення пішло близько двох тижнів», -



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Автор: Думская На площі біля Дюка одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом

Одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом

1 січня до пам'ятника Дюку в Одесі привезли величезний пряниковий торт у вигляді годинника. Після фотосесії з солодким гігантом кожен бажаючий зміг спробувати частування.

Як розповіла кондитер Галина Леонова, вага пряника - 400 кг.

«Якщо рахувати разом з заготовками, випічкою коржів, на його створення пішло близько двох тижнів», - пояснила кондитер.

У свою чергу, художник і автор ідеї Станіслава Лісовська витратила ще близько двох тижнів на малюнок з одеськими мотивами у вигляді годинника.

Відзначимо, під час роздачі пряника не обійшлося без штовханини, під час якої особливо активні ласуни мало не завалили столи, які одночасно служили огорожею.

Нагадаємо, у різних містах окупованого Росією Криму в ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року місцеві жителі влаштували феєрверки, відзначаючи Новий рік за українським часом.

Джерело: Думская