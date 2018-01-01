  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта

    Одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом
    1 січня до пам'ятника Дюку в Одесі привезли величезний пряниковий торт у вигляді годинника. Після фотосесії з солодким гігантом кожен бажаючий зміг спробувати частування. Як розповіла кондитер Галина Леонова, вага пряника - 400 кг. «Якщо рахувати разом з заготовками, випічкою коржів, на його створення пішло близько двох тижнів», -
    • Сьогодні, 06:39
    • Розсилка
    На площі біля Дюка одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом
    Автор: Думская
    На площі біля Дюка одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом

    Одеситів пригощали 400-кілограмовим пряниковим тортом

    1 січня до пам'ятника Дюку в Одесі привезли величезний пряниковий торт у вигляді годинника. Після фотосесії з солодким гігантом кожен бажаючий зміг спробувати частування.

    Як розповіла кондитер Галина Леонова, вага пряника - 400 кг.

    «Якщо рахувати разом з заготовками, випічкою коржів, на його створення пішло близько двох тижнів», - пояснила кондитер.

    У свою чергу, художник і автор ідеї Станіслава Лісовська витратила ще близько двох тижнів на малюнок з одеськими мотивами у вигляді годинника.

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Одесити мало не побилися під час роздачі 400-кілограмового торта
    Фото: Думская

    Відзначимо, під час роздачі пряника не обійшлося без штовханини, під час якої особливо активні ласуни мало не завалили столи, які одночасно служили огорожею.

    Нагадаємо, у різних містах окупованого Росією Криму в ніч з 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року місцеві жителі влаштували феєрверки, відзначаючи Новий рік за українським часом.

    Джерело: Думская

    Одеса акція їжа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ