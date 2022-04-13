Одесити почали демонтувати макет літака, аби він не приваблював рашистів (відео)

В одесі активісти рятують літак, щоб його не обстріляли військові РФ

В Одесі врахували досвід Бучі, в якій російські військові атакували пам'ятник афганцям у вигляді бойової машини БРДМ-2

Одесити почали демонтувати декоративний літак, щоб він е став ціллю для обстрілів військових РФ. Відео у своєму Telegram-каналі розмістив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Літак, який зараз ховають якомога далі від очей рашистів мешканці Одеси, – цивільний. До того ж він бутафорський і не може здійматися в небо.

Але містяни хочуть перестрахуватися, щоб не повторилася ситуація з Бучею. Там російських військових зацікавила бойова машина, яка була монументом загиблим «афганцям». Вони почали обстрілювати пам'ятник, вважаючи, що машина справжня та хоче вступити з ними в бій.

Зауважимо, що зараз всій країні розпочався демонтаж пам'ятників військової техніки.

Нагадаємо, нещодавно у Гуляйполі російські військові обрали досить дивну ціль для обстрілів і вгатили ракетами по вуличному туалету.

Це попри те, що ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей