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    Одесити почали демонтувати макет літака, аби він не приваблював рашистів (відео)

    В одесі активісти рятують літак, щоб його не обстріляли військові РФ - Одесити почали демонтувати макет літака, аби він не приваблював рашистів (відео)
    В одесі активісти рятують літак, щоб його не обстріляли військові РФ
    фото: Скріншот із відео

    В Одесі врахували досвід Бучі, в якій російські військові атакували пам'ятник афганцям у вигляді бойової машини БРДМ-2

    Одесити почали демонтувати декоративний літак, щоб він е став ціллю для обстрілів військових РФ. Відео у своєму Telegram-каналі розмістив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    Літак, який зараз ховають якомога далі від очей рашистів мешканці Одеси, – цивільний. До того ж він бутафорський і не може здійматися в небо.

    Але містяни хочуть перестрахуватися, щоб не повторилася ситуація з Бучею. Там російських військових зацікавила бойова машина, яка була монументом загиблим «афганцям». Вони почали обстрілювати пам'ятник, вважаючи, що машина справжня та хоче вступити з ними в бій.

    Зауважимо, що зараз всій країні розпочався демонтаж пам'ятників військової техніки.

    Нагадаємо, нещодавно у Гуляйполі російські військові обрали досить дивну ціль для обстрілів і вгатили ракетами по вуличному туалету.

    Це попри те, що ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей

    Теги: окупанти Одеса війна літак одесити
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    Одесити почали демонтувати макет літака, аби він не приваблював рашистів (відео)