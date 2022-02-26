  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак

    Вороги знищили свій літак над Одещиною - У Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак
    Вороги знищили свій літак над Одещиною
    фото з відкритих джерел

    Ворожий літак знешкодили в акваторії Чорного моря

    Неподалік від Одеси, в акваторії Чорного моря, збили російський військовий літак. Про це інформує ВМС ЗСУ у Facebook.

    .png_03

    Відомо, що літак «дружнім вогнем» знищив російський корабель.

    «В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ «дружнім вогнем» знищив свій військовий літак», – йдеться в дописі.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

    Теги: Одеса війна літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак