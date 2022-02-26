У Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак
Ворожий літак знешкодили в акваторії Чорного моря
Неподалік від Одеси, в акваторії Чорного моря, збили російський військовий літак. Про це інформує ВМС ЗСУ у Facebook.
Відомо, що літак «дружнім вогнем» знищив російський корабель.
«В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ «дружнім вогнем» знищив свій військовий літак», – йдеться в дописі.
Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.
До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.
Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).