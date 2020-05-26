Одеська міська інфекційна лікарня отримала новий рентген-апарат



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За кошти міського бюджету Одеси для інфекційної лікарні закуплено мобільний рентгенологічний апарат IMAX

Міська влада Одеси продовжує оснащувати опорні медзаклади міста сучасним медичним обладнанням для протидії Covid-19.

Міська клінічна інфекційна лікарня отримала новий пересувний рентгенологічний апарат IMAX 101A виробництва Швеції. Ренттген-апарат закуплений за кошти міського бюджету Одеси.

Мобільний рентген-апарат IMAX дозволяє проводити широкий комплекс досліджень безпосередньо в палаті пацієнта або приймальному покої лікарні.

Рентген-апарат оснащений рентгенівською трубкою французького виробництва, також у комплекті до нього поставлено обладнання для оцифровки рентгенівських знімків. Апарат забезпечує високу якість зображення, є легким в управлінні і транспортуванні.

Раніше для медзакладів Одеси за кошти міського бюджету було придбано значну кількість дихальної та іншої медичної апаратури. Закупівлі та поставки продовжуються.

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.