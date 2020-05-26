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    Одеська міська інфекційна лікарня отримала новий рентген-апарат

    • Розсилка
    Одеська міська інфекційна лікарня отримала новий рентген-апарат

    За кошти міського бюджету Одеси для інфекційної лікарні закуплено мобільний рентгенологічний апарат IMAX

    Міська влада Одеси продовжує оснащувати опорні медзаклади міста сучасним медичним обладнанням для протидії Covid-19.

    Міська клінічна інфекційна лікарня отримала новий пересувний рентгенологічний апарат IMAX 101A виробництва Швеції. Ренттген-апарат закуплений за кошти міського бюджету Одеси.

    Мобільний рентген-апарат IMAX дозволяє проводити широкий комплекс досліджень безпосередньо в палаті пацієнта або приймальному покої лікарні.

    Рентген-апарат оснащений рентгенівською трубкою французького виробництва, також у комплекті до нього поставлено обладнання для оцифровки рентгенівських знімків. Апарат забезпечує високу якість зображення, є легким в управлінні і транспортуванні.

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    Одеська міська інфекційна лікарня отримала новий рентген-апарат
    Одеська міська інфекційна лікарня отримала новий рентген-апарат

    Раніше для медзакладів Одеси за кошти міського бюджету було придбано значну кількість дихальної та іншої медичної апаратури. Закупівлі та поставки продовжуються.

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    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

    Одеса лікарня
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