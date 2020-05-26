В Одесі відновлена послуга оформлення закордонних паспортів



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Центр адмінпослуг відновив надання послуги з оформлення паспорту для виїзду за кордон

У зв'язку з послабленням карантину, який діє на території України через розповсюдження захворювання COVID-19, поступово відновлюється надання деяких адміністративних послуг.

З 25 травня 2020 року Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради відновив надання послуги з оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Послуга 012-10 знов доступна для одеситів.

Для запису на прийом можна скористатися сайтом Центру або зателефонувати до call-центру за телефонами (048) 70-55-555 та 15-35 (для з’єднання с адміністратором ЦНАПу натиснути 9). Щоб скористатися послугою зворотного зв'язку натиснути 1.

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.