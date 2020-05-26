У Приморському районі ремонтують тротуар



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Ремонтні роботи проводять по вулиці Академічній

В Одесі розпочався капітальний ремонт тротуару на парному боці вул. Академічної, на ділянці від Курортного провулка до вул. Академічної, 30.

Проєктом капремонту передбачено заміну покриття тротуару на нове з тротуарної плитки з укладанням тактильної плитки на пандусах. Також заплановано заміну дощоприймальних решіток, підняття горловин колодязів, встановлення гранітного бортового каменю.

Крім того, у процесі капремонту тротуару буде облаштовано паркувальну кишеню. Завершальним етапом ремонтних робіт стане встановлення 5 нових урн для сміття, 18 дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки.

Наразі проводяться роботи з демонтажу старої асфальтобетонної основи, встановлюється новий бортовий камінь.

Завершення робіт заплановано на кінець червня - початок липня поточного року.

Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради.