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    У Приморському районі ремонтують тротуар

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    У Приморському районі ремонтують тротуар

    Ремонтні роботи проводять по вулиці Академічній

    В Одесі розпочався капітальний ремонт тротуару на парному боці вул. Академічної, на ділянці від Курортного провулка до вул. Академічної, 30.

    Проєктом капремонту передбачено заміну покриття тротуару на нове з тротуарної плитки з укладанням тактильної плитки на пандусах. Також заплановано заміну дощоприймальних решіток, підняття горловин колодязів, встановлення гранітного бортового каменю.

    Крім того, у процесі капремонту тротуару буде облаштовано паркувальну кишеню. Завершальним етапом ремонтних робіт стане встановлення 5 нових урн для сміття, 18 дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки.

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    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар
    У Приморському районі ремонтують тротуар

    Наразі проводяться роботи з демонтажу старої асфальтобетонної основи, встановлюється новий бортовий камінь.

    Завершення робіт заплановано на кінець червня - початок липня поточного року.

    Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міськради.

    дороги Одеса ремонт
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