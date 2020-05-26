Окупаційна влада Донбасу визнала колапс медичної системи



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«ДНР» підтверджує 385 випадків коронаірусу

Окупанти замовили у МОЗ РФ один із препаратів для лікування коронавірусу як гуманітарну допомогу

На окупованій терористами «ДНР» території Донеччини не вистачає захисних засобів для лікарів. Про це заявила так звана «міністр охорони здоров'я» бойовиків Ольга Долгошапко, пише «Донбасс сегодня»

За її словами, не вистачає захисних комбінезонів і одноразових халатів працівникам швидкої допомоги, первинної ланки, дільничним лікарям. Також не вистачає перев'язувальних матеріалів, шприців, систем. Нема в достатній кількості й препаратів для надання допомоги хворим з Covid-19.

Вона також повідомила про те, що практично зупинено проведення планових хірургічних операцій.

Незважаючи на випуск виробів медичного призначення заводом в окупованій Горлівці, їх нестача обумовлена забороною до вивозу з Росії постановою уряду РФ від 22 березня.

Крім того, окупанти повідомляють, що замовили у МОЗ РФ один із препаратів для лікування коронавірусу як гуманітарну допомогу.

Угруповання «ДНР» підтверджує 385 випадків коронаірусу на окупованій території. Із них 102 людини вже виписані, а 11 померли.

До слова, раніше українська делегація показала ОБСЄ російські паспорти ватажків бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Отже, запрошені Російською Федерацією особи з ОРДЛО на консультації в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, мають російські паспорти.

Також в окупованому Донецьку по вулицях їздить військова техніка. Згідно з повідомленням, бойовики, що перебувають на полігонах і в районах навчання, повернуті у свої гарнізони, а особовий склад відкликали з відпусток і відряджень. Озброєння та бойова техніка окупантів переведена у бойовий стан.

Раніше глави формувань «Л/ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін заявили про приведення збройних сил угруповань «ЛНР» у бойову готовність.