Одеські дорожники витратять майже 30 млн грн на масштабний ремонт одного перехрестя

Ремонт перехрестя будуть робити за новими технологіями

У мерії Одеси, як і планували, готуються капітально відремонтувати перехрестя вулиці Водопровідній і Високого провулка. Про це пише місцеве видання «Пушкінська».

Ремонт передбачає не тільки повну заміну трамвайних шляхів, а й благоустрій прилеглої території. За роботи чиновники готові заплатити 28,9 мільйона гривень.

Капремонт розгорнуть на досить великій площі – 7,6 тисячі квадратних метрів. Майбутній підрядник, згідно з техзавданням, займеться не тільки самим перехрестям, а й підходами до нього.

У документах сказано, що після ремонту на розі Водопровідній і Високого провулка покладуть нове покриття на дорогу і тротуари, встановлять нові бордюри, опори контактної мережі електротранспорту, нову огорожу і зупинку.

Фото: скріншот

У грудні ремонт цього перехрестя обговорювали на засіданні депутатської комісії мерії з питань транспорту. Тоді членів комісії здивувала площа ремонту. Для порівняння, капремонт цілого кварталу Преображенської – від Новощіпної ряду до Пантелеймонівської – розгорнуто на площі 6,4 тисячі квадратних метрів.

Представник управління дорожнього господарства парирував, що зайві «квадрати» ніхто ремонтувати не буде, а рейки треба міняти не тільки на перехресті, а й робити «прогони вправо-вліво».

Крім того, за словами депутата міськради від «Довіряй справам» і співвласника дорожньої компанії «Ростдорстрой» Юрія Шумахера, працювати з рейками будуть за новою технологією. Після ремонту, щоб їх переїхати, вже не потрібно буде пригальмовувати. Прям як зараз на перетині проспекту Небесної сотні і Лінії 13-го трамвая, де ремонт робив якраз «Ростдорстрой».

Аукціон на ремонт перехрестя Водопровідній і Високого провулка призначений на 16 лютого. Термін закінчення робіт планується – до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що у 2021 році дорожники мерії мають намір витратити на поточні і капітальні ремонти одеських вулиць майже 315 мільйонів гривень.