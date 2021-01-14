Капітальний ремонт Хрещатика в 2021 році під великим питанням

Столична влада оприлюднила плани щодо ремонту доріг у 2021-му

Масштабні роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури Києва розпочнуться, як тільки дозволять погодні умови. На сьогодні тривають роботи з проєктування. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«У 2021 році ми завершимо реконструкцію Пейзажної алеї, капітальний ремонт просп. Степана Бандери. Продовжимо будівництво Подільського мостового переходу, Великої Кільцевої дороги на ділянках від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської та від вул. Богатирської до просп. Оболонського, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської, Борщагівської тощо», – зазначив він.

Також розпочнеться ремонт і нових об’єктів, зокрема, це:

довгоочікуваний капітальний ремонт вул. Милославської,

переданої у 2020 році на баланс столиці ділянки Кільцевої дороги від вул. Ватутіна до Одеської площі,

вул. Толстого,

шляхопроводу через залізницю на вул. Льва Толстого.

«Щодо ремонту центральної вулиці столиці – Хрещатик. На сьогодні розробляється проєктна документація капітального ремонту вулиці. Враховуючи складність та значення об’єкту, проєктні роботи виконуються в дві стадії: «Проєкт» та «Робоча документація», – поінформував Густєлєв.

Він розповів, що оновлення головної вулиці матиме комплексний характер. Будуть капітально відремонтовані інженерні мережі, зокрема колектор дощової каналізації та комунікаційний колектор. Замінено покриття тротуарів і дорожнього одягу. У рамках робіт з благоустрою території передбачено ремонт мережі зовнішнього освітлення, озеленення, влаштування системи зрошування.

Також на Хрещатику з’являться додаткові наземні пішохідні переходи – на перетині з вулицею Прорізною і на перетині з вулицею Михайлівською та мережі відеоспостереження.

«Інший важливий аспект – влаштування велоінфраструктури на центральній вулиці міста. Є кілька варіантів: велосмуги на проїжджій частині і велодоріжки на тротуарі. На сьогодні остаточне рішення не прийнято. У цьому питанні не тільки автовласники і пішоходи мають полярні думки, а й навіть у представників велоспільноти відсутнє єдине бачення. Тому це питання ще відкрите», – повідомив Густєлєв.

Він також прокоментував терміни, коли можливий безпосередньо початок ремонтних робіт.

«Враховуючи реалії сьогодення і необхідність збільшення фінансування медичної галузі через пандемію, а також реалізацію інших важливих інфраструктурних для міста об’єктів, остаточне рішення щодо виконання робіт з капітального ремонту Хрещатика саме у 2021 році залишається відкритим. Багато буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні, необхідності виділення додаткових коштів на пріоритетні на сьогодні галузі, наповнення бюджету тощо», – наголосив заступник голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.