Одеські правоохоронці затримали іноземця за скоєння розбійного нападу



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Зловмисник та його спільники посеред центру міста безжалісно побили мешканця Одещини, після чого заволоділи його майном

У вечірній час на одній з вулиць міста четверо чоловіків, обравши собі жертвою 28-річного чоловіка, нанесли останньому чисельних ударів, та заволоділи його мобільним телефоном і золотими прикрасами.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про цю подію на спецлінію «102» повідомили лікарі, оскільки потерпілий одразу був доставлений до Обласної клінічної лікарні з численними травмами голови.

Співробітникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції вдалося оперативно вийти на слід зловмисників. В ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів було встановлено місцезнаходження та затримано одного із учасників розбійного нападу. Ним виявився 21-річний громадянин однієї із сусідніх держав. Під час затримання у зловмисника був вилучений викрадений мобільний телефон.

На теперішній час нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

По вказаному факту триває досудове розслідування в рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають вичерпних заходів щодо встановлення усіх обставин вказаної події та затримання інших учасників злочину.