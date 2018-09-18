Штурм ГПУ: один затриманий, справу порушили за чотирма статтями



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Серед п’ятьох доставлених напередодні до відділків одну людину затримали

У Києві до відділку поліції доставили п’ятьох людей, причетних до сутичок між силовиками та представниками націоналістичних організацій під будівлею Генеральної прокуратури.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, серед п’ятьох доставлених до відділків одну людину затримали. Справу про сутички під ГПУ 17 вересня порушили за чотирма статтями Кримінального кодексу:

хуліганство,

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів,

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу,

незаконне поводження зі зброєю.

Зазначимо, що раніше прес-служба поліції Києва повідомила, що до відділку доставили жінку, яка під час прямого ефіру вдарила журналістку.

Водночас «Інтерфакс-Україна» з посиланням на голову Національної поліції Сергія Князєва повідомляє, що поліція встановила не 5, а 7 учасників сутичок та затримала 1 людину, в якої вилучили зброю.

Як повідомлялося, вранці 17 вересня під Генеральною прокуратурою проходив мітинг, учасники якого засудили передачу російській стороні уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

У поліції заявили, що під час акції біля Генеральної прокуратури постраждало семеро правоохоронців.

Раніше в ГПУ повідомили, що громадянина Російської Федерації Тумгоєва Тимура Хусеновича було передано російській стороні компетентними органами України «з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та РФ».

Заступник генпрокурора Єнін стверджує, що Тумгоєв воював в Сирії.

В свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія визнана країною-агресором та окупантом, тому Україна не повинна виконувати свої договори в сфері обміну засудженими.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що за останні чотири роки Росія видала Україні понад 90 правопорушників.

Джерело: Громадське